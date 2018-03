Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia oficiala afisata luni de Banca Nationala a României (BNR) a fost de 4,6650 lei/euro, apropiata fata de maximul istoric de 4,6679 lei/euro, însa la începutul zilei acest prag fusese depasit, dupa ce în toata

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 70 de bani pentru un euro, cu 16 bani mai mult decat ieri.Cotația dolarului american scade cu un ban si este de 16 lei și 69 de bani.

- Leul moldovenesc isi mentine pozitia fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro.Cotația dolarului american a crescut cu un ban si a ajuns la 16 lei și 70 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri. Cotația dolarului american crește cu un ban si este de 16 lei și 66 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 86 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat saptamana trecuta.

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 15 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9662 Leva bulgareasca BGN 2,3826Dolarul canadian CAD 2,9908Francul elvetian CHF 4,0332Coroana ceha CZK 0,1837Coroana daneza DKK 0,6256Lira…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 68 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Si valoarea dolarului american creste cu patru bani si este de 16 lei și 76 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 64 de bani pentru un euro, cu 18 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu patru bani si este de 16 lei și 72 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 46 de bani pentru un euro, cu 10 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu cinci bani si este de 16 lei și 68 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu doi bani si este de 16 lei și 63 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai putin decat ieri. Valoarea dolarului american scade cu doi bani si este de 16 lei și 59 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 56 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu un ban si este de 16 lei și 61 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 69 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu patru bani si este de 16 lei și 62 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 81 de bani pentru un euro, cu sase bani mai mult decat la sfarsitul saptamanii trecute.

- Moneda nationala a continuat si in aceasta saptamana sa se deprecieze in fata principalelor valute. Cursul de 4,6679 lei pentru un euro, afisat de Banca Nationala marti, reprezinta un nou minim istoric pentru moneda autohtona, care a scazut si in raport cu dolarul american, cotat la 3,8116 lei, dar…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 76 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu trei bani, pana la 16,82 lei.

- Moneda romaneasca pierde din nou teren in fata euro, care depaseste pragul de 4.66 lei, mai exact ajunge la 4.6614 lei, din cate a anuntat vineri Banca Nationala. Este al doilea maxim istoric atins de moneda unica europeana in doar cateva zile, dupa ce si la inceputul saptamanii, pe fondul demisiei…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6514 lei pentru un euro, in scadere cu 0,59 bani (-0,13%) fata de cotatia de 4,6573 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. De asemenea, leul a castigat 0,13 bani (-0,03%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,8054 lei,…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu opt bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu patru bani si valoreaza 16 lei și 93 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6377 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03 bani (+0,01%), in comparatie cu valoarea de 4,6374 lei anuntata anterior. Pe de alta parte, leul a castigat teren in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8247 lei,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri. Dolarul se ieftineste cu un ban si costa 17 lei și sase bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, 3,9039 lei/dolar, 3,9718 lei/franc elvetian, informeaza economica.net. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017. Dolarul a crescut ...

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu moneda europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este…

- 'La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor. Pe de alta parte, sunt situatii de incercari de…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului ramane neschimbata și este de 17 lei și 18 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 28 bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului crește cu un ban și este de 17 lei și 13 bani.