- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu sustine ca presedintele Klaus Iohannis face toate eforturile pentru a intra in turul doi cu Viorica Dancila, precizand ca astfel de calcule sunt "meschine" si pot avea efect de bumerang, potrivit news.ro.Theodor Paleologu a spus,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a cerut primului ministru Viorica Dancila sa nu mai utilizeze institutiile si resursele statului in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. Eugen Tomac a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Iasi, ca premierul ar trebui sa isi delege…

- Plecarea ALDE de la guvernare a declanșat o criza politica majora. Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile prim-ministrului Viorica Dancila pentru remaniere, obligand Guvernul sa mearga in Parlament pentru aprobare. Se fac scenarii privind noi alianțe, prietenii politice mai vechi sunt reactivate,…

- Liderul deputaților maghiari, Korodi Attila, a declarat, luni, la RFI, ca nu se pune problema ca UDMR sa sa aiba vreo discuție politica cu PSD pentru a sprijini Guvernul. Reacția vine in contextul in care Viorica Dancila a anunțat ca va discuta cu UDMR despre susținerea Executivului in Parlament.Citește…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul funcționeaza din inerție și este nevoie de un gest puternic, de forța al șefului Executivului. „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n.r.…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul functioneaza din inertie si este nevoie de un gest puternic, de forta al sefului Executivului. “Nu sunt…

- Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca o alta persoana ”cu aceleași probleme” pe care le are Laura Codruța Kovesi nu ar fi beneficiat de susținerea președintelui Iohannis. Premierul a adaugat ca ar fi preferat ca șeful statului sa discute cu președintele Macron despre viitorul comisar desemnat de Romania…