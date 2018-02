Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finanțelor, despre impozitarea BOR: Pot discuta cu Patriarhul Daniel si la slujba de duminica Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3. revenim cu declarația completa [citeste si]

- Anunturile de la Educatie au declansat un adevarat scandal, o serie de directori suspendandu-se din functie, iar altii refuzand sa scrie notele de intrerupere a contractelor, potrivit Libertatea. De altfel, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Antena 3, ca sunt prea multi angajati…

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- Valentin Popa, ministrul Educației, a demarat concedierile in ministerul pe care il pastorește, fiind vizate inițial persoanele detașate, au declarat surse din domeniu pentru Libertatea. Sindicatele se tem ca statul va incepe concedieri colective deoarece fondurile de salarii nu mai ajung. Anunțurile…

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat joi seara la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- „Jur ca nu sunt furios ca mi-a scazut salariul, dar sunt furios ca banii aceștia vor fi irosiți; peste 3 ani, peste 4 ani tot nu vor fi școli, spitale, șosele”, i-a spus angajatul jurnalistului. Aceste scaderi, care nu ii afecteaza doar pe salariații din sectorul public, au avut efecte in luna ianuarie…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe. "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul de Finanțe a anunțat ca statul va suporta o parte din contribuții pentru salariile IT-iștilor, dar și a altor trei categorii profesionale. Aceasta este soluția gasita de guvernanți ca urmare a problemelor generate de trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Exista, insa,…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Prima proba de foc pentru ministrul Finantelor, de la preluarea mandatului! Eugen Teodorovici este invitat astazi, la ora 14, sa discute cu primarii, pe tema majorarii sumelor pe care le primesc din cotele defalcate.Citeste si: ULTIMA ORA - Val de CUTREMURE, in Romania: Un nou seism PUTERNIC…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Impozitarea veniturilor Bisericii nu iese de pe agenda lui Eugen Teodorovici, care ajuns din nou ministru de Finante spune chiar ca este o „sursa de inspiratie pentru Patriarh”.Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea…

- Teodorovici a fost avizat in comisie cu 19 voturi pentru, 12 impotriva si nicio abtinere. "Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica. Nu se aplica daca nu este mai buna pentru romani. Nu voi aplica niciodata ceva care sa fie contestat de mediul de afaceri, de simpli contribuabili",…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- "Am primit foarte multe solicitari in comisie de extindere a termenului undeva in luna mai, era o idee de a se merge pana la 25 mai sau chiar 1 iulie. Data pana la care sa avem toate datele, consultari cu casa de sanatate si casa de pensii. Trebuie sa avem discutii cu reprezentanti ai Casei de Asigurari…

- Celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc pana la sfarșitul aceste luni ar putea fi eliminat. In prezent, este in discuție o ordonanța de urgența in acest sens. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a avut luni o discuție de urgența, cu președintele PSD, Liviu Dragnea, pe acest subiect.…

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum putem face ca actuala guvernare sa performeze. E necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiți oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data…

