- Pe 27 mai, o echipa FMI, condusa de Jaewoo Lee, a inceput o vizita de doua saptamani la Bucuresti, pentru a realiza evaluarea anuala a economiei romanesti, realizata in baza Articolului IV din statutul institutiei financiare internationale. Echipa a discutat cu autoritatile romane evolutiile si politicile…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 5% pe serie bruta si 5,1% pe serie ajustata, s-a datorat, in principal, consumului, potrivit datelor INS. Astfel, potrivit Institutului Naţional de Statistică, volum cheltuielileor pentru consumul final al gospodăriilor…

- „Exista intotdeauna o diferenta si destul de mare de foarte multe ori, intre ceea ce Guvernul prognozeaza si ceea ce estimeaza diferite structuri internationale sau chiar la nivel national, aici putem da mai multe exemple, precum Comisia Europeana, Fondul Monetar International, agentii de rating…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an cu 5%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fata de trimestrul anterior cresterea fiind de 1,3% conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Ca serie ajustată sezonier, în…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 3,2%, fata de un avans de 3,6% previzionat in noiembrie, arata cele mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Pentru 2020 BERD se asteapta tot la o expansiune de…

- Previziunile BERD vin dupa ce marti Comisia Europeana a revizuit in scadere, la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Pentru anul viitor, CE estimeaza continuarea…

- Comisia Europeana a publicat, marti previziunile economice de primavara. Comisia a revizuit la 3,3% estimarile de crestere a economiei romanesti in 2019, de la 3,8%, in prognoza din ianuarie. Pentru anul viitor, Comisia estimeaza continuarea declinului economiei noastre, cresterea economica fiind prognozata…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeană a publicat marţi previziunile economice de…