- Romania are nevoie de programe dedicate, inclusiv de politici fiscale, pentru a atrage forta de munca din celelalte state membre si din afara spatiului european, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Romania triumfa in mandatul de 6 luni la șefia Consiliului Uniunii Europene, sub conducerea premierului Viorica Dancila. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de marți, ca Romania a inchis, pe durata mandatului…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ca Guvernul ia in calcul o eliminare a impozitului pe subventiile agricole, pentru persoanele juridice. „Aceasta este o idee de ceva timp analizata, discutata. Ca sa fie foarte clar, la persoanele fizice nu se impoziteaza,…

- Romania nu este nici singura, nici izolata in Europa, in ciuda entuziasmului cu care intreaga opozitie, in frunte cu insusi presedintele tarii, vorbeau despre esecul iminent al Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, luni, in Plenul Senatului, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- România are un plan foarte bine stabilit în privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramâne clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres, în preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de…

- Romania a reusit in primele trei luni ale presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene sa incheie 15 trialoguri, iar in alte patru dosare a obtinut acorduri generale, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Au fost trei luni extrem de intense in care s-a muncit la…