- Prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed a anuntat ca seful Statului Major al Armatei a fost impuscat la cateva ore dupa o incercare de lovitura de stat esuata impotriva guvernului regional din provincia Amhara, relateaza BBC.

- Primarul din Addis Abeba a anuntat miercuri ca va interzice circulatia motocicletelor in orasul sau incepand din 7 iulie, o masura menita sa reduca infractionalitatea in crestere in capitala Etiopiei, relateaza AFP. Aceasta interdictie a fost decisa pe baza unui studiu realizat timp de…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania “Gas Natural Fenosa”, in intervalul de timp 09:00–12:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din sos. Muncesti 406.

- Meteorologii au emis in urma cu putin timp o avertizare COD PORTOCALIU de vijelii, care vizeaza mai multe judete, inclusiv Capitala! Incepand cu ora 15.00, la ploi torentiale, iar in intervale...

- Peste 200 de oameni foarte bogati au platit fiecare suma de 173.000 dolari pentru a participa la un dineu gazduit de premierul etiopian Abiy Ahmed cu scopul de a strange fonduri pentru a infrumuseta capitala Addis Abeba, au anuntat luni media de stat, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Radio-televiziunea…