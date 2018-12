Ești la munte de Revelion? Risc mare de avalanșă în mai multe masive! Vezi zonele vizate Meteorologii au emis cod roșu de avalanșa, pentru munții Fagaraș, avertizandu-i pe turiștii aflați la munte sa abia grija pe unde se aventureaza, deoarece in urmatoarele 24 de ore va continua sa ninga in general slab. La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zapada proaspata masoara pana la 10-15 cm. In aceste condiții declansarea avalanselor va fi posibila chiar și la supraincarcari slabe, pe pantele mai inclinate, iar in cazuri izolate sunt posibile si declansari spontane de avalanse ales la altitudini de peste 1800 m. Stratul de zapada masura, duminica, pe 30 decembrie masura 173 cm la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

