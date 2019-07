Erupţia unui vulcan din Peru determină sute de evacuări Evacuarea a fost decisa dupa anuntul facut de Institutul Geofizic din Peru (IGP) ca "vulcanul Ubinas continua un proces eruptiv" si dupa recomandarea sa de a ridica nivelul de alerta vulcanica de la galben la portocaliu".



Alerta portocalie este penultima inainte de alerta rosie, nivelul maxim de pericol. Vulcanul Ubinas este situat in regiunea Moquega, la 1.250 kilometri la sud de capitala Lima, iar varful sau ajunge la 5.672 de metri deasupra nivelului marii.



Aceasta este prima data cand acest vulcan, cel mai activ din Peru, a erupt din 2017. Coloana de fum s-a ridicat vineri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat la porc domestic, intr-o gospodarie din localitatea salajeana Ip. Exploatatia a fost pusa sub supraveghere si dezinfectata, autoritatile impunand o zona de protectie in jurul focarului, cu o raza de trei kilometri, respectiv o zona de supraveghere,…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, pe DN 1, la intrarea pe Centura de Vest a Ploieștiului, sensul de mers spre București, din cauza unui sens giratoriu nou construit, care nu poate prelua valorile mari de trafic. Coloana de mașini are peste 10 kilometri.Potrivit Poliției…

- Oamenii legii care se afla in numar mare in jurul cladirii Parlamentului, care la randul lui este pichetat de susținatorii blocului ACUM și ai PDM, au anunțat ca un necunoscut a anunțat la serviciul 112 ca edificiul Legislativului este minat.

- Oamenii legii care se afla in numar mare in jurul cladirii Parlamentului, care la randul lui este pichetat de susținatorii blocului ACUM, au anunțat ca un necunoscut a anunțat la serviciul 112 ca edificiul Legislativului este minat.

- Vulcanul Sinabung a intrat marti in eruptie, expulzand, la o inaltime de aproximativ 2.000 de metri, o coloana de cenusa care a cazut deasupra localitatilor invecinate, martore din 2013 ale activitatii acestui vulcan situat in nordul insulei Sumatra, relateaza EFE potrivit Agerpres. Eruptia…

- Traficul se desfașoara, miercuri, cu dificultate pe autostrada A1 București-Pitești, in zona lucrarilor pe podul peste raul Argeș, circulandu-se in coloana pe o distanța de aproximativ 3 kilometri, informeaza centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Pe Autostrada 1 Bucuresti – Pitesti traficul este aglomerat și se circula in coloana, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges. In acea zona, circulația este deviata de pe calea 2, sensul de mers catre ...

- Pe Autostrada 1 București-Pitești, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, in zona localitații Cascioarele (Giurgiu), pe podul peste raul Argeș, traficul este deviat de pe calea de mers catre Bucruești pe calea de mers catre Pitești și se circula in coloana, pe 3 kilometri, anunța IGPR, potrivit…