- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca s-au semnalat erori la transmiterea catre populatie a unor mesaje de avertizare prin Ro-Alert, sistem care este testat in aceasta perioada la nivel national. Astfel, au fost cazuri in care mesajul s-a primit de mai multe ori sau au aparut…

- Derularea testelor de transmitere a mesajelor de avertizare RO-ALERT catre populatie este obligatorie, avand in vedere scopul pentru care a fost conceput acest sistem, iar dezactivarea optiunii de primire a mesajelor pe terminalele mobile nu este recomandata, precizeaza Inspectoratul General pentru…

- In cursul acestei dimineți, in urma transmiterii mesajelor de avertizare RO-ALERT catre populație, in mai multe zone din țara, au fost sesizate atat cazuri de primire multipla a respectivului mesaj, cat și de modificare a textului transmis (separare cuvinte, introducerea literelor „ro” in corpul textului).…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența face apel la populație sa nu sune la 112 pentru a semnala eventuale deficiențe in cadrul testarii sistemului RO-ALERT și atrage atenția ca dezactivarea opțiunii de primire a mesajelor nu este recomandata, scrie Mediafax.

- "In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului prin…

- Un numar de 26 de localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures si Timis au fost afectate de inundatii, in urma ploilor abundente si viiturilor produse in ultimele 24 de ore, anunta IGSU. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 115 case si aproape 400 de gospodarii, fiind salvate…

