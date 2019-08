Turcia ar putea achizitiona avioane de vanatoare rusesti daca Statele Unite isi mentin interdictia de a vinde Ankarei aparatul lor de lupta F-35, impusa dupa ce Rusia a inceput sa livreze Turciei anul acesta sisteme de rachete rusesti S-400, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de EFE. ''De ce nu? Nu am venit degeaba in Rusia'', le-a raspuns Erdogan jurnalistilor in avionul care il ducea joi dimineata inapoi in Turcia, dupa o vizita la Moscova, in cadrul careia s-a deplasat si la salonul aeronautic MAKS-2019 unde a inspectat cabina avionului de vanatoare…