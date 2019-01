Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei turce a avertizat joi ca Ankara va lansa o ofensiva in nordul Siriei daca retragerea prevazuta a trupelor americane din aceasta zona va fi amanata, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Daca retragerea va fi intarziata prin invocarea unor scuze ridicole care nu reflecta realitatea,…

- Factiuni armate sustinute de Turcia in nordul Siriei si-au consolidat pozitiile in zona orasului Minbej, insa linistea domnea in regiune, in pofida faptului ca Ankara ameninta sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde, au declarat miercuri surse concordante pentru AFP preluata de news.ro.Turcia…

- Turcia a trimis sambata seara intariri in nordul Siriei in apropierea unei zone controlate de fortele kurde, in contextul in care Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva pentru a le "elimina" pe acestea, a anuntat un ONG, relateaza AFP.preluata de Agerpres. Aceste evolutii din teren intervin…

- Turcia a trimis sambata seara intariri in nordul Siriei in apropierea unei zone controlate de fortele kurde, in contextul in care Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva pentru a le "elimina" pe acestea, a anuntat un ONG, relateaza AFP. Aceste evolutii din teren intervin dupa anuntul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au convenit vineri asupra unei ''cooperari mai eficiente'' intre tarile lor in Siria, unde Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva impotriva militiilor kurde, conform presedintiei turce, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Turcia va lansa „in urmatoarele zile” o noua operatiune in nordul Siriei impotriva fortelor kurde sustinute de SUA, a anuntat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie BBC.Operatiunea, despre care Erdogan a afirmat ca se va concentra pe teritoriul la est de raul Eufrat, risca sa duca…

- Turcia va demara "in cateva zile" o operatiune la est de fluviul Eufrat in nordul Siriei, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, actiune care ar putea complica si mai mult relatiile deja tensionate cu SUA, informeaza Reuters si AFP. "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul…

- Turcia a finalizat "pregatirile" pentru o noua ofensiva in nordul Siriei care sa "distruga" o militie kurda sprijinita de Washington, dar pe care Ankara o considera ca fiind "terorista", a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Vom…