Episcopul Hușilor: Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă "Avand in fundal definitia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte in regula. Ce inseamna nihilismul? Faptul ca valorile cele mai inalte se devalorizeaza. Dragostea fara de masura fata de minoritatile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul presedinte in agentul dispretului dozat intr-un insecticid - cred ca, mai pe romaneste, asa-i spune flitului - fata de 'majoritatile' (heterosexuale). Asta se numeste progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul 'tolerant' al omului recent. Sau 'asa cum se spune popular', in timp… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

