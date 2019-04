Epidemie de rujeola la New York Municipalitatea a declarat stare de urgenta de sanatate publica si a emis un ordin pentru vaccinarea obligatorie in urma unei ”cresteri accentuate” a numarului de cazuri de rujeola. Ordinul de sanatate publica prevede ca vaccinarea contra rujeolei devine obligatorie in cazul locuitorilor din zonele afectate din Brooklyn, iar persoanele care nu se vaccineaza sunt pasibile […] Epidemie de rujeola la New York is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

