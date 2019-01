Epidemia de gripă - inevitabilă Ministrul Sanatații ne recomanda sa ne imunizam Sorina Pintea, a anunțat sambata ca autoritațile vor fi, probabil, obligate sa declare oficial epidemie de gripa in Romania, care devine pe zi ce trece inevitabila. „Avem 19 persoane decedate si suntem in pragul unei epidemii de gripa. Saptamana tredcuta, conform definitiei specialistilor, Romania a avut saptamana epidemica. Inseamna ca numarul de cazuri diagnosticat e mai mare decat numarul estimat. Daca trei saptamani la rand avem aceeasi situatie putem defini situatia ca epidemie. In acest moment, am dat circulara directiilor de sanatate publica… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recet caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare de cazuri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit, joi, la ceremonia care marcheaza preluarea oficiala a presedintiei Consiliului UE de catre Romania, despre aderarea tarii noastre la UE. Acesta a mai precizat si ca in Romania exista unele institutii ale caror metode sunt „trecute” si „care…

- Conf. dr. Ciprian MIHALI – director al Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), Directia regionala Europa de Vest: „Noi, poporul Fiecare zi care trece aduna marturii tot mai copleșitoare ale prabușirii statului roman și, odata cu el, a societații romanești. Nu s-a intamplat…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a participat in aceasta dimineața la Bruxelles, la lucrarile Forumului European de Cancer cu tema "Changing the Future of Cancer on Europe" Ministrul Sanatații a declarat ca obiectivele naționale de lupta impotriva cancerului coincid cu cele ale tuturor țarilor europene…

- O strategie referitoare la persoanele cu HIV/SIDA va fi prezentata vineri de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Programe si ai Ministerului Sanatatii, a anuntat ministrul Sorina Pintea, informeaza AGERPRES . “Strategia este in dezbatere in acest moment la Ministerul Sanatatii. Din punctul nostru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Romania a cedat primul loc in Europa in ceea ce privește incidența bolii, pe fondul unei scaderi considerabile a numarului de noi cazuri inregistrate saptamanal. Se pare ca „perioada de varf” a epidemiei de rujeola care a izbucnit in țara noastra in urma cu cațiva ani a trecut, evoluția acesteia intrand…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat luni ca numarul cazurilor de rujeola a scazut foarte mult iar Romania nu se mai afla pe primul loc in Europa in ceea ce priveste incidenta acestei boli, transmite Agerpres.roIncidenta cazurilor de rujeola a scazut, a scazut foarte mult. Astfel incat nu…