Energiile regenerabile acoperă 44% din energia electrică consumată în Germania In perioada similara din 2018, procentul a fost de 39%.



Vantul a avut o contributie semnificativa, energia eoliana onshore a generat 55,8 miliarde kilowati ora, o crestere de 18% in primele sase luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2018.



Generarea de energia solara a urcat cu un miliard, la 24 miliarde kilowati ora, iar energia eoliana offshore a furnizat 12 miliarde kilowati ora, in crestere cu 30%.



Un total de 36,7 miliarde kilowati ora au fost generati de alte surse, in special biomasa si energie hidro.



