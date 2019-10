Enel, după ce un primar din judeţul Arad s-a plâns de costurile avizelor: Sunt reglementate de legislaţie "Regulile specifice privind emiterea de avize (ca de exemplu, avizele de amplasament) precum si suportarea costurilor asociate emiterii acestora de catre solicitantii lor sunt stabilite in legislatia aflata in vigoare, cu titlu de exemplu: Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, Ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, Ordinul ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Toader si-a prezentat nemultumirile pe Facebook, unde a postat si o factura primita de la E-Distributie Banat SA, pentru ca localnicii sa afle cum o parte din banii comunei merg pe avizele necesare proiectelor. "Ca sa pot incepe (in sfarsit) lucrarile de asfaltare a unei strazi in localitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicitare catre premierul Viorica Dancila, dupa respingerea Rovanei Plumb, pentru functia de comisar european. Liberalii ii cer sefei Executivului sa nu mai faca nicio propunere, fara consultarea sefului statului si a Parlamentului. "Propunerea Guvernului condus de…

- Compania a anuntat noi reguli care se vor aplica de luna viitoare in Franta, conform unei legi adoptate in vara de parlamentul francez si care transpune in legislatia franceza o directiva europeana privind drepturile de autor. Franta este prima tara europeana care aplicata aceasta directiva, adoptata…

- Peste 5.000 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca prin AJOFM, in primele șapte luni din 2019 in Social / on 10/09/2019 at 11:20 / 5.026 de teleormaneni și-au gasit un munca in primele șapte luni din anul 2019, prin intermediul AJOFM Teleorman, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.…

- Ziua porților deschise Pompierii militari vor aniversa cei 83 de ani alaturi de oradeni. Astfel, duminica, 1 septembrie, intre orele 10:00 – 15:00, la sediul Detașamentului 1 Oradea situat strada Avram Iancu nr. 9, va fi organizata „Ziua Porților Deschise”. „In cadrul acestei…

- Cu ocazia sarbatoririi a 83 de ani de la inființarea subunitații de pompieri din Oradea, duminica 1 septembrie, in intervalul orar 10:00 – 15:00 la sediul Detașamentului 1 de Pompieri Oradea de pe strada Avram Iancu nr.9, va fi organizata „Ziua Porților Deschise”. „Legea pentru…

- Arad. Sunt doua intrebari la care vom incerca sa raspundem in acest articol. De asemenea, pentru cei care au uitat sau nu știu, va vom arata promisiunile, dar și ce s-a realizat la acest pasaj de la inceput, adica din 2011 și pana acum, in 2019. Din nefericire, nici in acest an pasajul nu va fi finalizat.…

- O curte federala de apel din San Francisco a respins joi solicitarea Facebook de a nu admite un proces colectiv in care compania este acuzata ca a adunat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora, transmite Reuters. Decizia luată cu 3 la zero de…