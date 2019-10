Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (6 WTA) este laudata în toate colțurile lumii. Jady Murray, antrenoare de tenis și mama fraților Andy (fost lider ATP) și Jamie Murray, are doar cuvinte de lauda la adresa &"Reginei de la Wimbledon&".

- Simona Halep, primul roman care castiga turneul de tenis de la Wimbledon, a fost decorata, marti, de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler. Ea a spus ca spera sa fie o inspirate pentru toti copiii si a subliniat ca este foarte emotionata la aceasta ceremonie.…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Romfilatelia, companie aflata in portofoliul sau, a anuntat joi ca introduce in circulatie, vineri, 26 iulie, emisiunea de marci postale ”Simona Halep, Ambasadorul Tenisului Romanesc”, pentru a onora seria performantelor jucatoarei de tenis…

- Timbre cu Simona Halep Timbre cu Simona Halep scoase de Romfilatelia. Foto: romfilatelia.ro Romfilatelia introduce mâine în circulatie emisiunea de marci postale "Simona Halep, Ambasadorul Tenisului Românesc", pentru a onora seria performantelor jucatoarei de tenis. …

- Simona Halep și-a prezentat trofeul de la Wimbledon la Constanța, orașul sau natal, iar pe scena a avut un invitat special, pe nepoțica sa Tania. Supa ce s-a plimbat prin oraș cu un autobuz decapotat, campioana de la Wimbledon 2019 a urcat pe scena și le-a spus cateva cuvinte celor peste 10.000 de oameni…

- Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Wimbledon, la Constanta, in Piata Ovidiu, in fata a mii de oameni. Ea a fost insoțita pe scena, la un moment dat, și de nepoțica ei, in varsta de trei ani.

- Dupa ce a devenit campioana la Wimbledon, Simona Halep are planuri mari. Sportiva constanteana se gandeste acum la ultimul turneu de Grand Slam al anului, cel de la US Open, iar apoi vrea sa isi indrepte atentia catre copiii romani care vor sa joace tenis. Halep a anuntat ca, atunci cand se va intoarce…

- Simona Halep a prezentat fanilor din Romania, miercuri seara, pe Arena Naționala, trofeul cucerit la Wimbledon. La festivitate, campioana de la All England Club a anunțat ca, dupa ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, va merge in țara, pentru a incuraja cat mai mulți copii sa joace tenis.Constanțeanca…