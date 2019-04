Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori în Franța pe 6 iunie, unde se vor întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, într-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, în perioada 3-5 iunie, la invitația…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Iesirea Marii Britanii din UE fara acord ar putea fi preferabila obstructionarii activitatilor UE de catre britanici, daca ar ramane membri impotriva vointei lor, a declarat miercuri un purtator de cuvant al presedintelui francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. "Nu totul este de preferat…

- Oficialii Uniunii Europene examineaza posibilitatea prelungirii mandatului comisiei UE în cazul în care Marea Britanie va obține o amânare a Brexitului, a declarat miercuri un oficial de rang înalt, citat de Reuters.Acesta a fost un semn suplimentar cu privire la modul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea o intalnire oficiala cu prim-ministrul britanic Theresa May, marti seara, la Paris, pentru a discuta despre Brexit, au anuntat reprezentantii Administratiei Prezidentiale franceze, citati de Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina ii ajuta…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron si cancelarul german, Angela Merkel, vor avea o intalnire oficiala in data de 27 februarie, in cadrul careia vor discuta despre Brexit, relatiile cu Statele Unite si parteneriatul pentru aparare dintre Franta si Germania, relateaza Euronews,

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi miercuri pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru o reuniune de lucru despre punerea in aplicare a Tratatului de la Aachen privind cooperarea si integrarea franco-germane, a precizat presedintia franceza, relateaza AFP. Cei doi lideri…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a anulat participarea la Conferința de securitate de la Munchen, care va avea loc in perioada 15-17 februarie, anunța pe surse ziarul german Suddeutsche Zeitung. La 16 februarie era planificata o declarație comuna a președintelui francez cu cancelarul german Angela…