Emmanuel Macron în vizită în Serbia pentru "a reînnoda legături slăbite" Emmanuel Macron merge luni la Belgrad pentru "a reînnoda legaturi slabite" cu Serbia. Una din temele principale ar trebui sa fie cea a relatiilor cu Kosovo, fosta provincie sârba cu majoritate albaneza devenita independanta în 2008, potrivit France 24, citat de Rador.

Va fi prima vizita a unui presedinte francez în Serbia dupa cea a lui Jacques Chirac în 2001. În Balcani, Franta a fost putin prezenta. Emmanuel Macron merge luni, 15 si marti 16 iulie la Belgrad cu obiectivul, potrivit Parisului, de "a reînnoda legaturi slabite" cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

