Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de presa din Europa si-au unit fortele pentru a lupta impotriva amenintarii din ce in ce mai mari pe care o reprezinta stirile false. Intr-o rezolutie adoptata saptamana trecuta la Tirana, acestea se angajeaza sa dezvolte instrumente si reguli eficiente pentru a permite jurnalistilor si utilizatorilor…

- Puterea de la Damasc a acuzat luni fortele americane, franceze si turcesti prezente in nordul Siriei de efectuarea unor ''sapaturi arheologice ilegale'', potrivit agentiei siriene de presa Sana, citata de AFP.Siria este ravasita de un razboi complex in care sunt implicate puteri regionale,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat luni sechestrarea, prin utilizarea fortei de catre Rusia, a trei nave militare ucrainene in largul Crimeii, apreciind ca aceasta reprezinta o 'noua etapa a agresiunii' ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Atacand vedetele…

- In ultima perioada, Fortele aeriene ale Federatiei Ruse au executat mai multe misiuni in spatiul aerian international aferent Marii Negre, inclusiv in proximitatea spatiului aerian national, insa pilotii rusi au fost atenti si nu au intrat in spatiul aerian al Romaniei.

- Jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi semnaleaza un haos total pe dreapta eșicherului politic. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Accent TV, Volnițchi spune ca forțele de dreapta nu au conștientizat înca importanța viitorului scrutin parlamentar. ”Probabil,…

- Cei 19 presupusi jihadisti au fost gasiti "in cadrul anchetei privind urmarirea elementelor teroriste implicate in comiterea de operatiuni ostile in tara, intre care ultimul atac armat asupra unor cetateni care se intorceau de la manastirea Sf. Samuel", a precizat ministerul. Cel putin…

- Serviciul federal de securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat marti arestarea in Tatarstan a 18 presupusi membri ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI) care pregateau atacuri teroriste, relateaza Xinhua. FSB a precizat intr-un comunicat ca cei arestati sunt suspectati ca au creat o celula secreta…

- Fortele kurde din Siria, aflate in prima linie in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI), detin sute de presupusi jihadisti straini, dar si femei si copii, relateaza marti AFP. Acest dosar reprezinta o adevarata bataie de cap pentru autoritatile autonome kurde, care refuza sa-i judece pe…