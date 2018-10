Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a adus noi precizari dupa criticile venite din toate colturile lumii. Marea Britanie, Franta si Germania condamna intr-o declaratie comuna uciderea lui Jamal Khashoggi si spun ca nimic nu o poate justifica.

- Autoritațile din Arabia Saudita pregatesc un document prin vor recunoaște ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control care ar fi trebuit sa duca la rapirea acestuia din Turcia, susțin surse citate de postul american de televiziune CNN . Una dintre surse…

- Iranul a respins oferta SUA pentru noi negocieri, sustinand ca Washingtonul a incalcat termenii vechiului acord nuclear din 2015, scrie Reuters conform News.ro . Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, trimisul special al Statelor Unite in Iran,…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP. Un acord a fost incheiat marti intre grupul de automobile…

- Canada si Germania ar trebui sa isi uneasca fortele ca parte a unei "aliante multilaterale" pentru a contracara forte disruptive precum presedintele american Donald Trump, Rusia si Arabia Saudita, a declarat luni ministrul germane de externe, Heiko Maas, potrivit dpa. Maas, membru al Partidului…

- Romania a intrat in Primul Razboi Mondial in august 1916 dupa doi ani de neutralitate in care s-au decantat cele doua curente majore de opinie din societatea romaneasca. Majoritari erau cei care sustineau ca trebuie sa mergem alaturi de Antanta (Franta, Marea Britanie, Rusia) impotriva Puterilor Centrale…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…