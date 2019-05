Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca nu considera ca suplimentarea trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu este necesara pentru a contracara acțiunile Iranului, potrivit Reuters. „Nu cred ca vom avea nevoie (de trupe suplimentare, n.r.). Chiar nu cred. În…

- Oficialii citati au declarat ca nu a fost luata inca o decizie si nu este clar daca Presedintia SUA va aproba acest lucru. Trupele mobilizate in Orientul Mijlociu ar urma sa aiba caracter defensiv, au precizat oficialii americani, sub protectia anonimatului.Secretarul de Stat Mike Pompeo…

- Statele Unite ii ataca pe europeni printr-un atac vizand proiectele europene in domeniul Apararii, punand astfel in discutie cooperarea transatlantica, intr-o scrisoare, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Vine URGIA: Cod GALBEN de ploi torențiale, vijelie și grindina in 13 județe…

- Gavin Williamson, demis miercuri de premierul Theresa May din functia de ministru al Apararii, a negat ca a avut vreun rol in eventuale scurgeri de informatii privind compania chineza de telecomunicatii Huawei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. "Imi pare rau ca considerati scurgerile…

- Administratia presedintelui Donald Trump va intensifica presiunile asupra Iranului, a afirmat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, în cursul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe din Senatul SUA, relateaza Mediafax citând Reuters. "Va pot asigura…

- Lucratorii din domeniul sanatatii care se ocupa de pacienti infectiosi fac uneori greseli atunci cand indeparteaza articolele de protectie personala, ducand la contaminarea hainelor sau echipamentelor cu bacterii rezistente la antibiotice, arata un studiu realizat in Statele Unite si citat sambata…

- Printul incoronat din Abu Dhabi, comandantul suprem al fortelor armate ale Emiratelor Arabe Unite, seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan s-a intalnit pe 27 februarie la Seul cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in cadrul vizitei sale oficiale in Coreea de Sud. Cei doi lideri, semnatarii proiectului centralei…