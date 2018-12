Elton John lanseaza EP-ul „Step Into Christmas”

Stiri pe aceeasi tema

- Delia Rus ne pregatește de Craciun cu ” Ia-ma / Du-ma”, o piesa de dragoste in stilul aparte cu care ne-a obișnuit tanara artista. « Ia-ma / Du-ma », pentru ca iubirea nu are somn, mai ales de sarbatori. Ideea piesei este de a reaminti tuturor ca nu avem nevoie de cadouri, ci de timp, caldura și pace.…

- Trei surori, trei voci si trei timbre speciale – Madalina Ignat colaboreaza cu Ioana Ignat si Maria Magdalena Ignat pentru un live session exceptional. Piesa pe care talentata artista o interpreteaza alaturi de surorile sale este un cover dupa colindul de Craciun, „In casuta cea saraca”. „Acest live…

- “Everything Is Red a fost o provocare interesanta pentru mine ca artist, dar am urmarit in permanenta ca rezultatul final sa fie ceva ce ma reprezinta. Nu e un album clasic de Craciun, am incercat sa ma las cat mai putin influentat de muzica tipica de sezon si sa creez ceva al meu.” – Klyde “Everything…

- ” «In Ajun de Craciun» este piesa in care vorbim despre dorinte materiale, mai pe scurt, despre cadouri. Cu totii asteptam sa primim daruri de Craciun, insa, la final, realizam ca iubirea este cel mai frumos cadou.” – Cardinale Cardinale transforma “Love Me Like You”, hit-ul celor de la Little Mix,…

- Unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile, Freddie Mercury, a murit in 1991 la varsta de 45 de ani. Anul acesta, vocalistul trupei Queen ar fi implinit 71 de ani. Elton John, prieten apropiat al artistului, a facut dezvaluiri emoționante despre ultimele zile din viața cantarețului, care a…

- In prag de Moș Nicolae, Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși unesc fortele și lanseaza o piesa perfecta pentru sarbatorile de iarna. „Cozonac” este o melodie compusa de Edward Sanda și produsa in studiourile Famous Production. „Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.…

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Produs de lanțul magazinelor britanice John Lewis și Partners, The Boy and the Piano (Baiatul și pianul) este mult mai mult decat o reclama: este un tribut adus lui Elton John și ne reamintește ca unele daruri pot schimba cursul unei vieți. In Anglia, clipurile publicitare de Craciun produse de John…