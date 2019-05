Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au dat din nou lovitura! Elicopterul prabusit in urma cu o saptamana la Sapanta a fost „curatat” de roti. De altfel, asta inseamna disparitia unor piese dintr-un dosar penal aflat in desfasurare.

- Apar noi informatii in cazul pilotului mort la 15 km de Sapanta. Cetateanul din Belarus disparuse din data de 5 martie, iar pe 9 mai a fost gasit fara suflare. in Romania. Desi toata lumea a crezut ca barbatul a murit in urma impactului, rezultatul necropsiei arata altceva!

- Aparatul de zbor a fost descoperit de un cioban din satul Sapanța, care este centrul comunei cu același toponimic din Romania. Aceasta este zona adiacenta la granița cu Ucraina - peste raul Tisa de Sapanța sunt situate localitațile ucrainene Bedevlea (Bedeu), Teaciv (Teceu) și Teresva, raionul Teaciv,…

- Un elicopter rusesc marca Kamarov K26, a fost gasit prabușit, joi 9 mai, la mai puțin de 100 km de județul Satu Mare, in Maramureș, la Sapanța. Descoperirea a fost facuta de catre un cioban, langa epava descoprindu-se trupul neinsuflețit al unui barbat, care in urma cercetarilor a rezultat a fi pilotul…

- Un elicopter a fost gasit prabusit, joi seara, langa localitatea Sapanta din judetul Maramures, iar alaturi de aparatul de zbor a fost gasit si cadavrul unui barbat, cel mai probabil pilotul.

- Un elicopter K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor) a fost gasit prabusit in zona montana din localitatea Sapanta, judetul Maramures.

- O descoperire macabra a facut un cioban care se afla la o stana situata in zona Socic din Sapanța. Acesta a gasit trupul neinsuflețit al unui barbat, intr-un elicopter de provenienta...