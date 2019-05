Elicopter militar prăbușit. Mai mulți soldați au murit Elicopterul M-17 s-a prabușit la aproximativ 89 de kilometri nord de orașul Jalpan de Sierra, in statul Queretaro, unde trebuia sa ajute la stingerea unui incendiu de vegetație, informeaza Mediafax. Motivul prabușirii elicopterului nu este momentan cunoscut. Echipa de salvare a gasit ramașițele elicopterului sambata dimineața, operațiunile de cautare fiind suspendate in noaptea de vineri spre sambata din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Oficialii mexicani, inclusiv președintele Manuel Lopez Obrador, au ținut un moment de reculegere vineri, in memoria militarilor decedați… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

