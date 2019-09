In invațamantul din Romania mai exista o ”generație de sacrificiu”. Elevii care au intrat anul acesta in clasa a VII-a vor susține la finalul clasei a VIII-a prima Evaluare Naționala gandita sa se alinieze cu testele tip PISA. In loc de examen la limba romana și matematica vor intocmi un portofoliu educațional care va cuprinde notele din V-VIII, rezultatele la evaluarile naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, și rezultatele la urmatoarele examene: o proba scrisa la limba romana, o proba scrisa la limba materna daca este cazul, o proba scrisa transcurriculara la matematica-științe, o proba…