Elevi cu medii de 2 și 3, admiși la matematică-informatică sau filologie Rezultatele admiterii in clasa a IX-a arata ca si anul acesta sunt elevi cu medii de 2 si 3 la liceu . Unii dintre ei vor invața chiar și la clase de matematica-informatica, științele naturii sau chiar la filologie. La nivelul judetului, mai mult de un sfert din specializarile de la licee au elevi admisi […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

