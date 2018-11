Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov a scris pe Facebook ca se simte invincibil și a postat o fotografie in care iși ține bebelușul in brațe. Solicitarea Elenei Udrea de schimbare a masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsa de judecator. Potrivit…

- Elena Udrea și Alina Bica ramân în arest. Cererea Elenei Udrea de eliberare de închisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San José, în Costa Rica.

- Cererea Elenei Udrea de eliberare de inchisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest preventiv pentru doua luni, dupa retinerea…

- Elena Udrea avea posibilitatea sa iși ia fetița cu ea in penitenciar, dar pentru ca nu a optat pentru aceasta opțiune, fostul ministrul roman iși poate vedea copilul de doua ori pe zi. Aflata in inchisoarea Vilma Curling, de la periferia capitalei San Jose, Elena Udrea iși poate vedea fetița de doua…

- Ambasada Romaniei in Mexic nu a primit nicio solicitare de asistența consulara din partea Elenei Udrea, anunța Ministerul Afacerilor Externe, intr-un raspuns transmis pentru Mediafax . „Ambasada Romaniei in Mexic, care asigura reprezentarea diplomatica si consulara a Romaniei in Costa Rica, urmareste…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate miercuri de Interpol în orașul San Jose din Costa Rica, anunța publicația spaniola El Pais, care citeaza un comunicat al instituției. Cele doua, condamnate în România pentru corupție, au fost arestate în…

- Costin Ștucan a fost ultimul jurnalist roman care a vazut-o și a stat de vorba cu Elena Udrea in Costa Rica. Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute in Costa Rica de Interpol. Udrea era cu fetița ei! IMAGINI din timpul acțiunii IMAGINE GRAFICA! Aici este locul unde au fost reținute Elena Udrea și…