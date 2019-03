Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, considera ca Romania trebuie sa se mentina ca prieten al Statului Israel si punte de legatura cu tarile arabe din Orientul Mijlociu. Intrebat despre o eventuala mutare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Oprea a raspuns: "Experienta, traditia…

- "In politica externa totul este posibil, numai ca este foarte important cand o faci, cum o faci si care sunt avantajele si dezavantajele. Ce a facut Guvernul prin doamna Dancila este o mare prostie. De ce? In primul rand, nu a fost o corelare intre pozitia Guvernului si a titularului de politica…

- Anuntul facut de premierul Viorica Dancila cu privire la faptul ca Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a starnit entuziasmul salii, dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu", a afirmat, luni, fostul presedinte Traian Basescu,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a comentat afirmatia premierului Viorica Dancila privind mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, explicand ca implicatiile anuntului sunt grave si ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au un „mimetism specific maimutelor”.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a comentat afirmatia premierului Viorica Dancila privind mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, explicand ca tara noastra se pune intr-o pozitie disonanta fata de partenerii europeni si ca PSD da dovata de ipocrizie.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca, prin declaratiile referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dancila "demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta in domeniul politicii externe", potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale…

- Bogdan "Syda" Ionescu a dezvaluit in ce relație este cu fosta sa soție, Elena Basescu, fata cea mica a ex-președintelui Romaniei, Traian Basescu. S-au desparțit, insa Elena Basescu și fostul ei soț, Bogdan "Syda" Ionescu au ramas in relații cat se poate de bune. Fostul partener de viața al mezinei ex-președintelui…

- Noul Ambasador al Statului Israel in Romania, David Saranga, soseste joi, 10 ianuarie, la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ambasadei Statului Israel la Bucuresti. Ca un detaliu inedit, acesta si-a inceput cariera diplomatica chiar in țara noastra, in urma cu 20 de ani. Acum, cu ocazia sosirii sale,…