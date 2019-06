Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Lizeta Haralambie a vorbit despre banii care au fost gasiți asupra lui Razvan Ciobanu in momentul desfașurarii anchetei, dar și suma gasita in mașina pe care o conducea designerului roman in momentul procedurii accidentului mortal.

- Scena incredibila dupa accidentul cumplit in care designerul Razvan Ciobanu și-a pierdut viața. Mai mulți localnici care au venit la locul tragediei i-au luat din mașina mai multe obiecte personale ale designerului, dar și parți din caroseria mașinii. Mai mult decat atat, satenii i-au baut apa și sucurile…

- Localnicii ajunși la locul in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața au inceput sa sustraga bunurile gasite in mașina fara a le pasa de faptul ca polițiștii faceau cercetari. De la Biblia gasita langa mașina și pana la sticle de alcool și parfumuri, satenii nu s-au sfiit sa ia tot ce au putut.…

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…

- In urma impactului, autoturismul Renault, condus de barbatul de 30 de ani a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in șanț. „Conducatorul autoturismului in varsta de 30 de ani s-a angajat in depașirea unui autoturism, fara sa se asigure, in timp ce un alt autoturism, care circula in aceeași directie,…

