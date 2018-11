Stiri pe aceeasi tema

- Companii Transgaz, profit de 299 mil.lei la noua luni, in scadere cu 31%, si venituri din exploatare de 1,11 mld.lei, cu 14% mai mici Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Alina Botezatu astazi, 08:32 12 Profitul net al transportatorului national de gaz natural Transgaz (TNG) s-a…

- Profitul Oltchim in primele noua luni ale anului 2018 fata de perioada similara a anului 2017, a crescut cu 110,4%, de la 39,906 milioane lei, la 83,958 milioane lei (echivalent 18 milioane euro), potrivit rezultatelor financiare ale companiei remise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES…

- “Conform Raportului de date statistice privind serviciile poștale pentru anul 2017 realizat de ANCOM, veniturile din servicii poștale au crescut cu 8% in 2017, ajungand la 2,8 miliarde de lei, in timp ce traficul poștal total a inregistrat o scadere de 1%. Din cele aproximativ 500 de mii de reclamații…

- Veniturile bugetului la noua luni au crescut cu 13,6%, dar cheltuielile au avansat cu 18,4%. Cheltuielile de personal au crescut, in bugetul general consolidat, in primele noua luni din an, cu 25,3%, iar veniturile din impozitul pe salarii si venit au scazut cu aceeasi cifra - 25,3%. Astfel,…

- Veniturile bugetare au crescut in primele 8 luni ale anului la 182,4 miliarde lei, cu 22 de miliarde mai mult decat cele realizate in aceeași perioada a anului trecut, a anunțat duminica, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Creșterea, spune ministerul, este urmarea masurilor…

- Comparativ cu luna august 2017, pretul pe piata spot (sau Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a fost in scadere cu 6%, potrivit Agerpres.ro . Pentru intervalul orar de varf (9:00 - 20:00), pretul mediu a fost de 270 de lei pe MWh, de asemenea mai mare cu 33% fata de luna precedenta, iar pretul mediu…

- Principalul furnizor de energie electrica din zona Banatului anunța ca ofera 110 milioane de lei pentru realizarea de rețele de distribuție, dar și pentru operațiuni de masura și back-office.

- Producatorul si retailer-ul de mobila Elvila a inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 24,25 milioane lei, in scadere cu peste 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pierderea s-a situat la 1,58 milioane lei, in crestere cu 46%. Cheltuielile cu…