Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2019 a festivalului Electric Castle ii asteapta pe cei peste 150.000 de participanti cu 250 de artisti, dar si cu un patinoar cu gheata artificiala, holograme si efecte de laser. "Dintre toate sporturile posibile, cu siguranta ca nimeni nu si-ar fi imaginat ca ar putea practica patinajul tocmai…

- Miercuri incepe Electric Castle 2019, festivalul care ii aduce la Bonțida, județul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului, potrivit Mediafax.Castelul Banffy, un monument de patrimoniu din secolul XV, devine deopotriva…

- Cunoscuta bloggerița de moda din Romania, Alina Ceușan, s-a maritat la Castelul Banffy, de la Bonțida, intr-o ceremonie cu mult fast. Frumoasa blonda a purtat trei rochii și a facut senzație.”Nu pot, avand in vedere natura meseriei mele, sa ma dedic unui singur look. Și-atunci am ales mai multe opțiuni.…

- Scopul campaniei inițiate de Federația Tinerilor din Cluj și Cluj for Youth este sa responsabilizeze și sa motiveze tinerii din Cluj și din Romania sa participe activ la Alegerile Europarlamentare din data de 26 mai.

- Muzica ne aparține tuturor și cu toții meritam sa ne bucuram de ea, oricand și oriunde. La cea de-a șaptea ediție, Electric Castle devine primul festival de muzica din Romania accesibil persoanelor cu deficiențe de auz, oferindu-le susținere pentru a se putea bucura de experiența completa a festivalului,…

