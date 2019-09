Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune spectaculoasa a polițiștilor din Buzau. Ofițerii de la Crima organizata și luptatorii SAS au arestat un barbat de 34 de ani, banuit ca este membru al mafiei italiene. El era dat in urmarire internationala si cautat de poliția italiana de mai multa vreme.

- Un barbat de 51 de ani, cunoscut pentru faptul ca practica cersetoria, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat un copil de 14 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fapta ar fi avut loc in centrul municipiului Vaslui si a fost sesizata la numarul…

- Un roman in varsta de 29 de ani, dat in urmarire pentru crima, a fost arestat in Spania. Individul a fost prins la o ferma din centrul peninsulei iberice, unde muncea si locuia de cativa ani. El era...

- Patru persoane au fost ranite in urma unui carambol, pe DN 2 judetul Buzau.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Buzau, pe DN 2, la iesirea din localitatea Mihailesti catre Buzau, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. Impactul…

- Nici nu i se uscase bine cerneala pe decretul prezidențial de numire in funcția de ministru al ”Internelor” ca Mihai Fifor le-a și aratat polițiștilor din subordine primul semn ca este hotarat sa schimbe fața ministerului la carma caruia a fost instalat de cateva zile. Dupa o serie de declarații legate…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane avertizeaza soferii care circula pe autostrazi sa nu mai opreasca nejustificat pe banda de urgenta fiindca cresc riscul accidentelor. Politistii recomanda ca atunci cand apare o defectiune tehnica, soferii sa se asigure ca si-au…