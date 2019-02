Efectul comerțului online asupra economiei Ca urmare a cresterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe Internet, afacerile din sectorul de posta si curierat au depasit pragul de 4 miliarde de lei, in 2018, , estimeaza specialistii KeysFin intr-o analiza publicata luni. "Dezvoltarea shopping-ului online a adus o adevarata gura de oxigen in piata serviciilor de posta si curierat. Vazuta de multi experti drept un domeniu in declin, pe fondul dezvoltarii tehnologiei (posta electronica, serviciile de suport online etc.), posta continua sa ramana, si in 2019, un serviciu esential pentru economie. Curieratul se afla in prim-plan… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O analiza KeysFin arata ca afacerile din sectorul de posta si curierat au depasit pragul de 4 miliarde de lei in 2018, pe fondul cresterii vanzarilor de produse pe internet, continuand ritmul ascendent inregistrat in ultimii ani. “Dezvoltarea shoppingului online a adus o adevarata gura de oxigen in…

- Afacerile din sectorul de posta si curierat au depasit pragul de 4 miliarde de lei in 2018, urmare a cresterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe internet, estimeaza analistii de la KeysFin. Pe fondul dezvoltarii serviciilor logistice si a cererii in crestere pentru transportul de marfuri,…

- Afacerile din sectorul de poșta și curierat au depașit pragul de 4 miliarde de lei in 2018, urmare a creșterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe internet, estimeaza analiștii de la KeysFin. Pe fondul dezvoltarii serviciilor logistice și a cererii in creștere pentru transportul de marfuri, afacerile…

- Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural, arata o analiza de specialitate. Potrivit analizei citate de Agerpres, cererea de locuinţe în marile oraşe va rămâne la…

- Jazz Radio a trecut din online in FM, insa numai in Brașov și Sibiu, orașe pe care le-a caștigat la concurs in vara lui 2017. Postul de radio continua sa fie disponibil și online, pe jazzfm.ro . Jazz Radio emite din București are studioul pe Calea Victoriei) și se aude pe frecvența 91.9 FM in Brașov.…

- 19.607 infectii spitalicesti au fost raportate in total in Romania in anul 2017, fruntase la raportarea infectiilor fiind Capitala (unde sunt, de altfel, si cele mai multe spitale) si judetele Iasi, Cluj si Timis. La polul opus, judetele care au raportat cele mai putine infectii sunt Covasna, Ialomita,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus inainte de parada de 1 Decembrie, ca aceasta va fi una dintre cele mai frumoase defilari pe care le-a avut Capitala, deoarece se va folosi aproape toata tehnica militarilor, evenimentul fiind și o dovada a importanței Romaniei in structura NATO.Dacian…