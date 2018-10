Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Franta au decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine, virus care poate pune in pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters.

- Franta va construi un gard de-a lungul granitei cu Belgia, pentru a impiedica mistretii sa raspandeasca pesta porcina africana, virusul virulent care poate afecta cea mai mare industrie a porcilor din Europa, transmite Reuters.

- Vesti bune pentru crescatorii de porci: pesta porcina nu s-a mai extins in judetul Buzau. Reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare Buzau au decis inlaturarea filtrelor dezinfectoare rutiere, la Panatau si Lunca. La inceputul lunii septembrie, trei focare de pesta porcina africana au fost confirmate,…

- Peste 650 de cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate in Romania, de la inceputul acestui an, majoritatea in gospodariile populatiei. Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara precizeaza ca epidemia evolueaza diferit in doua zone geografice ale tarii. Cea mai afectata de raspandirea virusului…

- Probleme tot mai mari cu pesta porcina africana. Vecinii se apara de boala care poate veni din Romania, iar politicienii si opinia publica s-au revoltat dupa ce ministrul Agriculturii a comparat sacrificarea porcilor din zonele de carantina cu Holocaustul.

- Oamenii sunt principalii responsabili pentru raspandirea virusului pestei porcine! Este semnalul tras de autoritațile din Braila, unde sunt 10 focare deja confirmate. Localnicii trebuie sa fie atenți și sa nu intre in gospodariile contaminate și mai apoi sa plece in alte localitați.

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...