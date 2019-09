Edward Snowden spune că i-ar "plăcea mult" ca Franţa să-i acorde azil Avertizorul american de integritate Edward Snowden, refugiat in Rusia in 2013 dupa ce a denuntat in SUA existenta unui sistem mondial de supraveghere pe internet, a declarat ca "i-ar placea mult" ca Franta sa-i acorde azil, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat postului public de radio France Inter, publicate sambata, informeaza AFP.



"Nu as vrea ca Franta sa devina ca acele tari pe care nu le iubiti. Cel mai trist in aceasta poveste este faptul ca singurul loc de unde un avertizor de integritate american are posibilitatea sa vorbeasca nu este Europa, ci aici (in Rusia)",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

