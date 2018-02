Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Guy Verhofstadt a spus, intr-un interviu pentru BBC, chiar ca o astfel de infrangere pentru actualul premier ar putea duce la noi alegeri in Regat, acolo unde varianta cea mai probabila ar fi formarea unui nou Guvern cu o pozitie diferita fata de Brexit.Intrebat ce crede ca se va intampla…

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Avocatii lui Julian Assange au cerut vineri justitiei britanice sa anuleze mandatul britanic de arestare emis pe numele fondatorului Wikileaks, refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra de peste cinci ani, relateaza AFP. Hotararea urmeaza sa fie luata la 6 februarie, a declarat o purtatoare de cuvant…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- 'Daca guvernul britanic isi mentine decizia de a se retrage, Brexit-ul va deveni o realitate cu toate consecintele sale negative in martie anul viitor, daca nu va exista o razgandire din partea prietenilor nostri britanici', a spus Tusk intr-o declaratie in Parlamentul European, reunit in sesiune…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Ministrul ecuadorian de Externe Maria Fernanda Espinosa a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Quito, ca Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a primit cetatenia Ecuadorului la 12 decembrie, relateaza Sky News.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Londra intr-un comunicat, adaugand ca s-a observat o intensificare a activitatii navale ruse in perioada Craciunului, informeaza Agerpres. HMS…

- In urma orientarilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie, Comisia Europeana a transmis acestuia, in data de 20 decembrie, o recomandare de a incepe discuțiile privind urmatoarea etapa a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Proiectul de directive de negociereCautați…

- Banca Angliei (BoE) va anunța miercuri ca va permite bancilor din UE sa continue sa opereze in mod normal in Marea Britanie si dupa Brexit, fara sa fie nevoite sa isi infiinteze subsidiare speciale, transmite BBC. Dacă decizia va fi confirmată, ar însemna că băncile europene…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Scotia si alte entitati componente ale Marii Britanii trebuie sa aiba permisiunea de a beneficia de orice reguli speciale aplicabile Irlandei de Nord dupa Brexit, a declarat vineri sefa Partidului National Scotian și premierul provinciei, Nicola Sturgeon, potrivit DPA, preluata de Agerpres. Sturgeon,…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Politicieni din opozitie si media din Marea Britanie au acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea si-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…