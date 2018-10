Economia Germaniei, probleme cu industria auto și lipsa de muncitori Cresterea PIB-ului Germaniei va fi probabil mai lenta in trimestrul trei din 2018 pe fondul reducerii productiei auto, in urma implementarii noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP) a estimat luni Ministerul Economiei, transmite Reuters. 'Deoarece inmatricularile auto vor creste gradual, avansul economiei va accelera probabil in trimestrul patru din acest an', se arata in raportul lunar al institutiei. Toti producatorii trebuie sa isi testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa, noua procedura armonizata la nivel mondial de testare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

