Ebola. OMS convoacă o reuniunea de urgenţă după cazurile confirmate Congo, care s-a extins si in tara vecina, Uganda, informeaza AFP. Este cea de-a treia reuniune a comitetului de urgenta din cadrul OMS de la debutul epidemiei, anul trecut in luna august. 'Comitetul se va reuni pe 14 iunie pentru a determina daca epidemia constituie o urgenta de sanatate publica la nivel international'' - asa cum a procedat in 2014 in cazul epidemiei de Ebola din Africa de Vest si in 2016 pentru epidemia cu virusul Zika in America Latina - si pentru a stabili ''ce recomandari ar trebui formulate pentru gestionarea situatiei'', a precizat OMS intr-un mesaj transmis catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile de la Kampala au anuntat miercuri ca un baiat in varsta de cinci ani, originar din Republica Democrata Congo, a decedat in Uganda din cauza Ebola.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și autoritațile de la Kampala au anunțat miercuri ca un baiat in varsta de cinci ani, originar din Republica Democrata Congo, a decedat in Uganda din cauza Ebola, informeaza MEDIAFAX.Baiatul trecuse granița impreuna cu familia sa pentru a primi ingrijiri…

- Oficiali din domeniul sanatații avertizeaza ca a doua cea mai mortala epidemie de Ebola din istorie ar putea scapa de sub control în cazul în care atacurile lansate de guparile armate din Republica Democrata Congo asupra echipelor și infrastructurii medicale nu vor înceta, informeaza…

- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit cu ocazia deschiderii celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a OMS, organism decizional suprem al acestei agentii specializate a ONU."M-am intalnit cu presedintele RDCongo si cu oficiali ai opozitiei si am discutat toate masurile care trebuie…

- Peste 111.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent. Acestea sunt persoane care au intrat in contact cu un pacient sau cu apropiati ai acestuia. Vaccinurile nu au fost insa suficiente pentru stoparea dezvoltarii virusului Ebola in anumite regiuni ale tarii, deja afectate din cauza lipsei…

- Epidemia de Ebola din nord-estul Republicii Democratice Congo a dus la moartea a 100 de persoane in trei saptamani, si la peste 700 de decese de la momentul declararii, la 1 august, a anuntat Ministerul local al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit news.ro."De la inceputul epidemiei, cumulul…

