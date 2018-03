E frg de ingheata eolienele. Ministrul Energiei: Am pus in loc carbune, ca n-am avut altceva

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru administratie a Camerei Deputatilor a respins marti, cu 21 de voturi 'pentru' si doua 'impotriva', proiectul de lege privind statutul de autonomie al tinutului secuiesc. Potrivit proiectului de lege, 'locuitorii Tinutului Secuiesc se constituie in comunitate autonoma' ca expresie a identitatii…

- Supravegherea deținuților cu brațara electronica, in locul detenției in penitenciar, ar putea fi adoptata de Guvern pana la sfarșitul acestui an. Anunțul a fost facut, marți, de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a precizat ca, dupa adoptarea in Executiv acesta va intra in dezbatere in sesiunea…

- Comisia de la Venetia a publicat o opinie referitoare la initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum.Proiectul…

- Comisia de administratie din Camera Deputatilor va dezbate marti proiectul de lege apartinand deputatului UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy privind autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, care propune revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar…

- Marti, 20 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Sala Drepturilor Omului - Palatul Parlamentului, va avea loc forumul “Managementul Deșeurilor in Economia Circulara”, care se va bucura de participarea Viceprim-ministrului Grațiela GAVRILESCU și a Primarului General al Capitalei Gabriela FIREA. Forumul…

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta. Senatorul liberal…

- *** Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea este audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. "Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie fundamentala a statului roman, sa raspundem tuturor intrebarilor adresate de comisie,…

- Comisiile juridice, pentru egalitate de sanse si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor au validat marti cele sapte candidaturi pentru un post de membru in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), pentru un mandat de cinci ani, urmand ca…

- Deputatul de Gorj Dan Vilceanu a spus ca va vota modificarile la Codul Silvic, daca acestea sunt benefice pentru Complexul Energetic Oltenia, chiar daca la Senat grupul PNL a votat impotriva. „Camera Deputatilor este decizionala si,...

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat,…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care "cei de la Calea Ferata" sa le identifice in raport cu alti detinatori de infrastructuri, cum a fost cazul podului tehnic care s-a prabusit peste linia ferata, in apropiere de Ploiesti.…

- Modificarea propusa suna astfel: „Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Comisia pentru tehnologia informatiilor din Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, raport favorabil pentru proiectul de lege referitor la aprobarea OUG nr. 72/2017 privind implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta. La dezbateri, secretarul de stat in Ministerul de…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Comisia de aparare din Senat a respins marti posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Astfel, Liviu Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii dupa ce comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor vor decide daca si in ce formula…

- Comisia de aparare din Senat a respins, marti, propunerea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii doar daca va fi luata o asemenea decizie de Comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor sau daca…

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Potrivit unor surse parlamentare, deputatii si senatorii vor avea luni o noua sedinta de plen in care, printre…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- "Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam, din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), se arata intr-o analiza a Asociației Promo-LEX.

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.…

- Actuala soție a cantarețului Adrian Daminescu a transmis un mesaj plin de durere la 15 ani de la dispariția fostului ei partener de viața. Adrian Daminescu este casatorit de ani buni cu Daniela, cea despre care artistul a spus in numeroase randuri ca a fost cea care l-a salvat . Cantaretul a mai fost…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Conform raportului comun, elaborat de catre Comisia pentru tehnologia informatiei din Camera Deputatilor si Comisia economica din Senat, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANCOM se asigura integral din venituri proprii. Avand in vedere ca in 2018 veniturile prognozate a se…

- Plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului a adoptat, vineri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM). Conform raportului comun, elaborat de catre Comisia pentru tehnologia informatiei din Camera…