Stiri pe aceeasi tema

- Un incident dramatic a avut loc pe platourile de filmare ale filmului ”Fast and Furious 9”, unde Joe Watts a fost ranit grav dupa ce a cazut in gol de la aproape zece metri, in acest moment tanarul fiind in coma indusa.

- Un barbat in varsta de 42 de ani a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stalp, iar mai apoi a cazut in albia unui rau de la o inaltime de aproximativ 5 metri. Accidentul de circulatie a avut loc duminica dimineata, 21 iulie, in centrul orasului Targu Lapus.

- Doi mineri, de 52, respectiv 42 de ani, șef de echipa și lacatuș mecanic, au fost raniți miercuri, in urma unui accident de munca produs la Cariera miniera Roșiuța, din Complexul Energetic Oltenia. Potrivit ITM Gorj, cei doi salariați au cazut de la o inalțime de 6 metri. Angajații inlocuiau un reductor…

- Opt turișit au fost raniți la o stațiune turistica din Fundata, asta dupa ce o scara din lemn s-a rupt. Cei opt turiști au cazut de la o inalțime de aproximativ 3 metri. Potrivit ISU Brasov, opt turisti au fost raniti, marti, dupa ce au cazut de la aproximativ trei metri inaltime. Accidentul s-a produs…

- Un muncitor a supraviețuit dupa ce a cazut cu schela de la o inalțime de 18 metri, in Brașov. Pe același șantier, un alt muncitor a cazut și el, dar de la o inalțime de cinci metri, in urma cu doua saptamani. Accidentul de munca s-a produs, marți dupa-amiaza, pe șantierul unui mall din Brașov. Politistii…

- Un accident de munca s-a produs, marți dupa-amiaza, pe șantierul unui mall din Brașov, unde un muncitor a cazut de la o inalțime de 18 metri, odata cu schela pe care lucra, potrivit mediafax.Politistii din Brasov au deschis, marți, o ancheta pentru nerespectarea conditiilor de securitate in…

- Polițiștii din Brașov au deschis, marți, o ancheta privind nerespectarea condițiilor de securitate in munca, dupa ce un muncitor a cazut de la o inalțime de aproximativ cinci metri, pe șantierul unui mall. Barbatul, care a suferit mai multe traumatisme, a fost transportat la spital, informeaza MEDIAFAX.Un…

- O acrobata columbiana a murit in timpul unei repetiții pentru un spectacol pe care urma sa-l susțina in Turcia. Aceasta a cazut de la șase metri inalțime. Angelica Suarez, in varsta de 37 de ani, repeta, impreuna cu alți șase acrobați, un numar numit "Piramida de 7", pe care urma sa-l prezinte la un…