Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mici juniori campioni, angrenați in competițiile organizate de catre Asociația de Fotbal Prahova și membri ai echipei Petrosportului, nascuți in anul 2008 și mai mici, vor participa la turneul final organizat de catre FRF. Campioana a judetului Prahova la nivelul juniorilor E (nascuti in/dupa…

- Dupa ce in ziua precedenta anunta – pe fondul celor constatate in timpul vizitei facute pe santier -rezilierea contractului si reluarea licitatiei pentru varianta ocolitoare a orasului Tecuci, ministrul Transporturilor a luat o decizie similara, de aceasta data in judetul Brasov. S-a intamplat tot in…

- Lucrarile la Lotul al treilea al Autostrazii Lugoj – Deva se apropie de final. Constructorii si-au mobilizat fortele in zona viitorului nod rutier de la Holdea, in apropierea caruia au fost construite si cele doua ecoducte pentru animalele salbatice mari.

- Noul director al CFR SA, Constantin Axinia, a anunțat ca vrea sa creasca viteza medie a trenurilor, de la 46 km/ora la 80 km/ora. Conform acestuia, acest lucru este fezabil intr-un interval nu prea mare de timp, chiar pana la finele anului in curs, chiar daca acum viteza medie de deplasare pe calea…

- O filmare realizata de angajatii directiei regionale de drumuri arata cat au avansat lucrarile pe Lotul 3 al viitoarei autostrazi Lugoj - Deva, a carui inaugurare este asteptata de aproape trei ani.

- Lucrarile foarte intarziate de pe Lotul II al Autostrazii Sebes-Turda blocheaza “la mijloc” investitia. Daca pe cei aproximativ 30 de kilometri de la Turda pana la Aiud se circula deja pe A10 din vara anului trecut, sunt sanse, din acest an si pentru lotul 1, de 17 kilometri, de la Sebes la Santimbru.…

- Ministrul transporturilor, nemultumit de lucrari la Autostrada Sebes-Turda Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, este nemultumit de modul în care se lucreaza pe santierul de pe Autostrada Sebes-Turda, lotul 2. El l-a chemat pe constructor peste doua zile la discutii si a precizat ca…

- Inca nu s-a rezolvat situația cu tonele de gunoi municipal in care s-a impotmolit autostrada A10 Sebeș-Turda la Alba Iulia. Mai precis este vorba de breteaua de acces spre viitorul nod rutier Alba Iulia Sud.