Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a solicitat premierului si liderului PSD Viorica Dancila sa raspunda, pana pe 20 august, solicitarilor ALDE privind un nou program de guvernare, precum si o echipa guvernamentala restructurata „care sa aiba ca principal atu competenta”. Tariceanu i-a cerut…

- Au inceput inscrierile la „ȘCOALA NAȚIONALA PENTRU DEMOCRAȚIE” – ediția a VIII-a și „PROIECTUL DE ȚARA ROMANIA MEA”- ediția a IV-a, doua tabere naționale organizate, luna aceasta, de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, la Centrul de Agrement Padureni Tabara „Școala Naționala de…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna intentioneaza sa achizitioneze Planul inclinat de la Comandau, sa-l reabiliteze si sa-l introduca in circuitul turistic, exprimandu-si, in acest sens, dreptul de preemptiune. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat pentru AGERPRES ca firma care detine bunurile…

- Un grup de initiativa, reunit saptamana aceasta in localitatea covasneana Bicfalau, si-a propus sa infiinteze prima asociatie profesionala a lucratorilor de tineret din Romania, structura menita sa sprijine dezvoltarea calitativa a acestui domeniu. Consilierul in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru stabilirea "directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului national din 26 mai", cu reprezentantii PMP, ALDE, ai grupului parlamentar Pro Europa, ai grupului parlamentar al minoritatilor nationale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Europa are nevoie in prezent de modele de convietuire pasnica, de modele de dialog intre majoritate si minoritati, de dialog intre culturi, subliniind ca Romania este un exemplu de buna

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Europa are nevoie in prezent de modele de convietuire pasnica, de modele de dialog intre majoritate si minoritati, de dialog intre culturi, subliniind ca Romania este un exemplu de buna practica in ceea ce priveste respectarea drepturilor persoanelor…