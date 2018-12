Stiri pe aceeasi tema

- - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (PL-x 346/30.05.2018); - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca executivul nu poate modifica nici Codul penal si nici Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat, acum cateva zile, premierul Viorica Dancila, deoarece aceste legi se dezbat in parlament. Klaus Iohannis: Asta, pur si simplu, nu se…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii,…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2019-2020. Veste fabuloasa! Decizie in Guvern/ Guvernul a decis ca toți salariații din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei și in urmatorii doi ani. Voucherele de vacanța au reprezentat, in anul 2018, cel mai important sprijin acordat…

- "Pentru ca este o masura care si-a dovedit eficacitatea, Guvernul a decis sa acorde vouchere atat in 2019, cat si in 2020. Datorita voucherelor, numarul de turisti din Romania a crescut simtitor. De exemplu, doar pentru luna septembrie, a crescut cu 14 procente numarul turistilor romani care au innoptat…

- Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanta de urgenta, prin care femeile se pot pensiona, la cerere, la vârsta de 65 de ani, ca barbatii, si nu la 63 de ani, ca în prezent, fara încetarea contractului de munca. Una dintre modificarile aduse, vineri, Legii nr. 53/2003, din…

- Guvernul a adoptat, in ședința de luni, o ordonanța de urgența in sensul in care ICCJ va putea sa iși cumpere mobilier pentru un sediu inchiriat, au spus pentru MEDIAFAX surse de la Palatul Victoria, conform Mediafax.Guvernul a adoptat, in ședința de lui, o ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei., a anuntat luni ministrrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca demersul a fost necesar pentru corelarea unora dintre prevederi, pentru preluarea unora dintre recomandarile Comisiei de la Venetia,…