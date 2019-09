Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu se pregatește sa se marite. Artista face nunta luna viitoare. Anul trecut, Silvana Riciu a divorțat dupa un mariaj care a durat aproape 20 d ani. Acum, artista se pregatește de nunta. Potrivit ciao.ro, Silvana Riciu, in varsta de 38 de ani, traiește o poveste…

- Festivalul concurs-national de muzica populara organizat in Teleorman a ajuns la cea de a 50-a editie, o existenta in slujba promovarii muzicii populare romanesti autentice si a interpretilor talentati. Organizat de Consiliul Judetean Teleorman prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea…

- DOLIU in muzica populara! MARELE CANTAREȚ a plecat la ceruri! MILIOANE DE FANI, in lacrimi A murit Cristi Piele, un talentat cantareț de muzica populara. Folclorista Silvana Riciu l-a cunoscut pe cunoscutul interpret și a transmis un mesaj de condoleanțe. Conform apropiaților lui Piele, acesta s-ar…

- A aflat ca are o sora, care locuieste in SUA si a ingrijit batrani bolnavi ca sa poata studia in Italia. Unii batrani care, din nefericire, i-au si murit in brate. Cezar Ouatu, caci despre el este vorba, a avut o viata care pe unii i-ar fi doborat. Acum, artistul se pregatește pentru nunta!

- Petrica Mațu Stoian este unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați interpreți de muzica populara de la noi. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ca artistul a ajuns la inchisoare și chiar a trecut printr-o drama greu de descris.

- Este o cunoscuta artista de muzica populara, care se bucura de succes si apreciere din partea publicului. Ori de cate ori urca pe scena este fericita, insa in viata personala lucrurile ii merg din ce in ce mai prost.

- DJ Wanda a oferit o apariție de neuitat zilele trecute la un eveniment exclusivist unde a pus muzica. Nonconformista vedeta și-a facut apariția la pupitru in outfituri spectaculoase care au atras toate privirile. Mai intai și-a facut apariția intr-un costum de baie intreg, cu centura roșie in talie,…

- Alexandru Pelici, antrenorul principal al Ripensiei, vorbește despre fotbal, familie, amintiri și planuri de viitor. Intr-un interviu de colecție, ... The post Alexandru Pelici, antrenorul principal al Ripensiei, la un pas sa devina cantareț de muzica populara appeared first on Renasterea banateana…