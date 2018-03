Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am fost sa vorbesc cu doamna Kovesi. Nu am fost cu Victor Ponta si Maior sa vorbesc cu doamna Kovesi. Nu vreau sa comentez foarte multe din afirmatiile acestui domn, ca imi doresc sa vorbeasca cat mai multe lucruri si uite asa se mai ridica din cortina. In 2012-2013 nu prea era doamna Kovesi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa "asa se mai ridica cortina".

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reacționeaza duminica la dezvaluirile facute de Victor Ponta, intr-un interviu pentru știripesurse.ro, in care a povestit ca lui Liviu Dragnea i se pregatea un flagrant.„Știa, am ințeles! Dar care “flagrant”? De fapt era o provocare! Unui secretar de…

- Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justiției, a reacționat dur la dezvaluirile facute de fostul premier, Victor Ponta, intr-un interviu pentru știripesurse.ro.„Victor Ponta: "Ei doreau sa-i faca flagrant lui Liviu Dragnea in birou la Ministerul Dezvoltarii. Eu le-am zis ca nu se poate,…

- Dezvaluirile facute de Liviu Dragnea, marti seara, la Antena 3, devoaleaza modul in care fosta conducere a SRI s-a implicat, in anul 2012, in formarea primului Guvern USL si, mai grav, cum Victor...

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- Iata postarea fostului premier: “Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018” Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%, afirmand ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare"."USR…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- "Am vazut cateva extrase in presa ale discursului doamnei Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora. Cred ca institutia nu e supusa niciunei presiuni. E interesul public, firesc, pe care toti cetatenii il au cu privire…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, secretarul general adjunct al partidului Codrin Stefanescu "vorbeste cam mult si cam rau" pentru pozitia pe care o are in partid, dupa ce acesta a spus ca Tudorel Toader ar trebui sa isi dea demisia daca nu o revoaca pe Kovesi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu o reactie dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a venit cu transcrieri ale unor conversatii, in replica la inregistrarile socante publicate de fostul deputat social-democrat, Vlad Cosma. Dragnea neaga acuzatiile aparute in cadrul conversatiilor si sustine…

- Elena Udrea reactioneaza la dezvaluirile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, intr-o inregistrare prezentata de Antena 3. Fostul ministru este de parere ca informatiile despre fabricarea si plantarea de probe nu vor putea fi ignorate."O noapte de cosmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie furibunda dupa ce a fost intrebat de jurnalisti despre dezvaluirile facute recent de Rise Project cu privire la unele achizitii facute de fiul sau de la firma Tel Drum."Nu stiu.", a declarat, in prima instanta Dragnea. Dupa ce jurnalistii…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca a aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a senatorului...

- Victor Ponta reacționeaza la știrea cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și demisia acestuia. Fostul premier ii declara razboi lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca a acaparat țara.„Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in tara…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute in 2018. Liviu Dragnea a reacționat la solicitarile maghiarilor. ”Poziția mea este foarte clara si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…