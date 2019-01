DRAGNEA, presat să ia o decizie CRUCIALĂ Toti mai multi lideri ai PSD asteapta ca Dragnea sa spuna daca va candida sau nu alegerile prezidentiale. In luna decembrie, liderul PSD a spus ca nu respinge niciuna dintre variantele aflate in lucru la acel moment. „Pentru cele prezidentiale, targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un candidat din partea PSD-ALDE. Intentionez sa ajungem itnr-un timp rezonabil si eu si dl Tariceanu la concluzia ca trebuie sa fie un candidat unic si dupa momentul acela vedem cine are mai mari sanse. Nu resping nicio varianta, nici cu mine, nici cu domnul Tariceanu, nici cu altcineva, pentru ca domnia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

