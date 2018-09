Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, daca se va propune excluderea din partid a contestatarilor sai, asa cum spunea Gabriela Firea, el declarand: “Nu, categoric nu”. Liviu Dragnea a mers in sala in care are loc sedinta CEx impreuna cu Viorica Dancila, ei fiind insotiti de mai multi lideri de filiale, relateaza News.ro . Dragnea nu a facut nicio declaratie. El a raspuns, totusi, la una din intrebarile jurnalistilor, respectiv daca va propune excluderea din partid a contestatrilor sai. “Nu, categoric nu”, a afirmat Liviu Dragnea. Vicepresedintele…