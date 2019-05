Dragnea: Eu am fost condamnat pentru ceea ce face Iohannis acum Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca el a fost condamnat in dosarul referitor la referendum "pentru ceea ce face Iohannis acum". Intrebat joi seara, la Antena 3, despre starea de spirit referitoare la sentinta definitiva in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman care ar putea fi pronuntata luni, Dragnea a spus: "Eu sunt tabacit. Din pacate nu e prima data cand mi se intampla. Eu am fost condamnat pentru ceea ce face Iohannis acum. Eu am fost condamnat nu pentru frauda la referendum, cum minte Iohannis, ci pentru ca mi s-a spus ca prin indemnul meu de a veni lumea la vot, indemn… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

