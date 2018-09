Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca, din cunoștințele sale, cea care conduce Parchetul General este de fapt fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, afirmand ca s-ar incerca deschiderea unui dosar penal pe numele ministrului Carmen Dan."Este incalificabil. In orice țara din Europa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca, din cunostintele sale, cea care conduce Parchetul General este de fapt fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand ca s-ar incerca deschiderea unui dosar penal pe numele ministrului Carmen Dan.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, referindu-se la situatia tensionata in partid reclamata de Gabriela Firea, ca a aflat despre acest lucru in cursul acestei saptamani si a calificat drept “prostii” acuzatiile acesteia conform carora o spioneaza. El a mai spus ca urmeaza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ar fi foarte bine daca Guvernul ar incepe procedura de rechemare a ambsasadorului Romaniei in SUA, George Maior, insa arata ca Iohannis il va ține in brațe pe acesta.”Daca Guvernul va incepe procedura de rechemare a domnului Maior și eu sper sa inceapa…

- “Am avut manipulari care sa deturneze atentia de la adevaratele intebari la care romanii asteapta raspunsuri. Nu s-a vorbit in Guvern si in PSD despre cele peste 500 de victime ale reprimarilor violente de la protest. In schimb, se vorbeste despre victimizarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- "In solicitarea catre Procurorul General Augustin Lazar, USR a solicitat informatii despre existenta unor plangeri din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD; confirmarea sau infirmarea existentei unui dosar din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD, Liviu Dragnea; clarificari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa, patru cetațeni straini... The post Liviu Dragnea sustine ca a fost ținta unei tentative de asasinat. Ce spun Parchetul General, SPP si SRI appeared first on Renasterea banateana…